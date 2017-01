WashingtonUS-Präsident Barack Obama hat seit Jahren geltende Privilegien für kubanische Bootsflüchtlingen abgeschafft. Ab sofort würden illegal in die USA einreisende Kubaner ohne Anspruch auf humanitären Schutz zurückgeschickt, teilte Obama am Donnerstag mit. Damit würden kubanische Einwanderer genauso behandelt wie Migranten aus anderen Ländern. Havanna habe der Rücknahme ausreisepflichtiger Staatsangehöriger zugestimmt. Die Regierung in Kuba begrüßte die Maßnahme: Die Unterzeichnung eines entsprechenden Abkommens sei „ein wichtiger Schritt zum Ausbau der Beziehungen“ zu den USA und sorge für „normale, sichere und geordnete Migration.“

Nach der 1995 unter Expräsident Bill Clinton geschaffenen Regel „Wet foot, dry foot“ durften Bootsflüchtlinge, die trockenen Fußes auf US-Territorium gelangen, in den USA Asyl beantragen. Bis dahin war auch Kubanern die Einreise erlaubt worden, die in Gewässern zwischen beiden Ländern aufgegriffen wurden. Gemäß der Praxis „Wet foot, dry foot“ wurden bis dato auf hoher See abgefangene Bootsflüchtlinge aber von den US-Behörden in ihre Heimat zurückgeschickt.