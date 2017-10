In Sprechchören drückten Demonstranten ihre Unterstützung der vom spanischen Ministerpräsidenten Mariano Rajoy eingeleiteten Maßnahmen gegen eine Abspaltung Kataloniens aus. Dazu gehören die Absetzung der Regionalregierung und ihres Präsidenten Carles Puigdemont, die Auflösung des Regionalparlaments und dessen Neuwahl am 21. Dezember. „Jetzt ja, wir werden wählen gehen!“, riefen sie und applaudierten jedes Mal, wenn ein Polizeihubschrauber über sie hinwegflog. „Das ist unsere Polizei“, riefen sie.

BarcelonaZwei Tage nach dem Unabhängigkeitsvotum des katalanischen Parlaments haben am Sonntag Hunderttausende in Barcelona gegen eine Abspaltung demonstriert. Die Nachrichtenagentur AFP sprach unter Berufung auf Polizeiangaben von 300.000 Teilnehmern. Viele trugen spanische und katalanische Fahnen. Die Atmosphäre war fröhlich, obwohl einige „Puigdemont, geh ins Gefängnis!“ riefen.

Puigdemont hatte nach dem Inkrafttreten der Madrider Zwangsmaßnahmen die Katalanen zum friedlichen Widerstand aufgerufen. Der mit ihm von Rajoy abgesetzte Vizepräsident, Oriol Junqueras, schloss am Sonntag nicht aus, dass sich die separatistischen Parteien an der von Madrid angesetzten Neuwahl beteiligen. In einem in der katalanischen Zeitung „El Punt-Avui“ veröffentlichten Offenen Brief schrieb er, die Unabhängigkeitsbewegung müsse „weiter vorwärts gehen ohne jemals auf die Wahlurnen zu verzichten“.