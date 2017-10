BagdadDas Gesprächsangebot der irakischen Kurden an die Zentralregierung in Bagdad ist von Ministerpräsident Haider al-Abadi zurückhaltend aufgenommen worden. Zunächst müsse die Volksabstimmung für ungültig erklärt werden, sagte Abadi am Donnerstag: „Wir akzeptieren nichts außer einer Streichung und der Respektierung der Verfassung.“

Die kurdische Regionalregierung hatte sich zuvor bereiterklärt, ihre Unabhängigkeitsbestrebungen und das Ergebnis des Referendums auf Eis zu legen, um den Konflikt mit der Zentralregierung in Bagdad friedlich zu lösen. Sie bot am Mittwoch außerdem einen sofortigen Waffenstillstand sowie einen Dialog an.