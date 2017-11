BerlinDeutschland ist in einem weltweiten Image-Ranking auf den ersten Platz geklettert. Der bisherige Spitzenreiter USA hingegen rutschte unter Präsident Donald Trump auf Rang sechs ab, wie die GfK-Marktforscher am Donnerstag zu ihrer Studie unter 50 Ländern mitteilten. Deutschland schneidet demnach in allen sechs Kategorien äußerst positiv ab und landet in den meisten Bereichen in den Top 5: Exporte (Platz 3), Regierung (Platz 4), Kultur (Platz 4), Menschen (Platz 4), Immigration/Investition (Platz 2). Vor allem in den Bereichen Kultur, Regierung und Menschen erzielte Deutschland in der weltweiten Wahrnehmung Pluspunkte. Nur beim Tourismus liegt die Bundesrepublik etwas weiter hinten auf Platz 10.

Von den untersuchten Ländern fiel einzig bei den USA binnen Jahresfrist der Gesamtpunktestand. Während die Vereinigten Staaten in einigen Bereichen weiter in den Top 5 liegen, fielen sie in der Sparte Regierung von Platz 19 auf 23. „Der Imageverlust der USA in der Kategorie Regierung lässt auf einen Trump-Effekt schließen, ausgelöst durch Präsident Trumps Politik und die politische Botschaft ‚America First‘“, sagte Simon Anholt, der die Studie 2005 ins Leben rief.