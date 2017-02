WashingtonEs soll um drei Uhr in der Nacht gewesen sein, als US-Präsident Donald Trump die Telefonnummer seines Sicherheitsberaters Mike Flynn wählte. Der Präsident habe eine Frage zum Dollar gehabt, heißt es später. Er habe wissen wollen, ob den nun ein starker oder schwacher Kurs gut für das Land sei. Sein Sicherheitsberater habe ihm keine Antwort geben können und verwies Trump stattdessen darauf hin, er solle doch einen Wirtschaftswissenschaftler fragen. Herausgekommen ist dieses kuriose Telefonat nur, weil Trumps Mitarbeiter den Medien immer wieder Details aus dem Leben des Präsidenten verraten.

Und das sind längst nicht nur amüsante Randgeschichte. In der vergangenen Woche drangen beispielsweise nicht autorisierte Telefonprotokolle von Gesprächen mit dem australischen Premierminister und dem Mexikanischen Präsidenten an die Öffentlichkeit. Wer hinter den Leaks steckt, ist nicht klar. Aus Angst um ihren Job äußern sich die Insider stets anonym. Klar ist jedoch, dass die durchgestochenen Informationen durchaus das Potenzial haben, sich Trumps Politik in den Weg zu stellen. Mehrere US-Medien berichteten beispielsweise über angebliche Plänen des US-Präsidenten, nach denen er das Diskriminierungsverbot für homosexuelle Mitarbeiter in der Bundesverwaltung aufheben wolle. Wenig später hieß es aus dem Weißen Haus, dass sich Trump von diesen Plänen distanziere.