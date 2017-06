Alpaslan Durmus, Oberster Erziehungsrat des Bildungsministeriums, hatte am Dienstag angekündigt, die Evolutionstheorie sei nicht Teil der neuen Lehrplanentwürfe. Durmus begründete die Entscheidung des Ministeriums damit, die Theorie sei „zu kompliziert“ und „zu kontrovers“ für jüngere Schüler. Der vom türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan genehmigte Lehrplanentwurf muss erst im Amtsanzeiger erscheinen, um in Kraft zu treten. Die CHP kündigte an, den gesetzlichen Lehrplan in diesem Fall vor Gericht anzufechten.