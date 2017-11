Hariri hatte während eines Besuchs in Saudi-Arabien Anfang November seinen Rücktritt erklärt und ist seither nicht in den Libanon zurückgekehrt. Der libanesische Staatspräsident Michel Aoun hat es abgelehnt, seinen Rücktritt anzunehmen, bevor Hariri zurückkehrt.

Der libanesische Ministerpräsident Saad Hariri hat nach seiner überraschenden Rücktrittserklärung eine Einladung nach Frankreich angenommen. Das Büro des französischen Präsidenten Emmanuel Macron teilte am Donnerstag mit, Hariri werde in den kommenden Tagen erwartet.

Macron hatte Hariri am Mittwoch nach Frankreich eingeladen. Es sei wichtig, Befürchtungen aus dem Weg zu räumen, Saudi-Arabien habe Hariri gefangen genommen, sagte Macron. Der französische Außenminister Jean-Yves Le Drian weilte am Donnerstag zu Gesprächen mit Hariri und Vertretern des saudi-arabischen Königshauses in Saudi-Arabien.