BeirutDer zurückgetretene Ministerpräsident Saad Hariri hat seine baldige Rückkehr in den Libanon angekündigt. Hariri erklärte am Sonntag in einem live übertragenen Fernsehinterview mit seinem Sender Future TV, der Rücktritt sei seine Entscheidung gewesen. Er wies damit Gerüchte zurück, er sei von Saudi-Arabien gezwungen worden, seine Koalitionsregierung mit der Hisbollah-Miliz zu verlassen.

Hariri war am 4. November während eines Aufenthalts in Saudi-Arabien überraschend zurückgetreten. Zur Begründung verwies er auf den Iran, der sich in die Angelegenheiten der sunnitischen Staaten der Region einmische. Libanesische Regierungsvertreter erklärten, der Rücktritt werde nicht akzeptiert, weil er in Saudi-Arabien verkündet worden sei.