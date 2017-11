KairoKnapp zwei Wochen nach seiner Rücktrittserklärung hat sich Libanons Regierungschef Saad Hariri wieder auf den Weg in die Heimat gemacht. Sein Flugzeug startete am Dienstagabend aus Kairo in Richtung Beirut, wie Quellen im Airport verrieten. Zuvor hatte Hariri in Kairo Gespräche mit dem ägyptischen Staatschef Abdel Fattah al-Sisi über die jüngsten Entwicklungen im Libanon geführt.