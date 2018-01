MonroviaIm westafrikanischen Liberia ist Ex-Weltfußballer George Weah als neuer Präsident vereidigt worden. Er übernahm das höchste Staatsamt von Ellen Johnson-Sirleaf, die nach zwei Amtszeiten bei der Wahl im Oktober nicht mehr angetreten war. Weahs Vereidigung vollendet den ersten friedlichen und demokratischen Machtwechsel in Liberia seit Jahrzehnten. Der Zeremonie in der Hauptstadt Monrovia am Montag wohnten auch zahlreiche afrikanische Staatschefs und Minister bei, darunter etwa Ghanas Präsident Nana Akufo-Addo.

Weah hatte nach der ersten Wahlrunde in Führung gelegen. Bei der Stichwahl Ende Dezember besiegte er den bisherigen Vizepräsidenten Joseph Boakai. Der dreifache Familienvater Weah wird von vielen seiner Landsleute für seine Karriere bewundert. Er war in einem Slum in Monrovia geboren worden und stieg zum Fußballstar auf. 2002 hatte er seine Sportlerkarriere beendet. Seit 2014 saß Weah im Senat.