Es war Donnerstagnachmittag in China, als die Nachricht kam: Liu Xiaobo, der chinesische Friedensnobelpreisträger, ist tot. Der Dissident starb an mehrfachem Organversagen. Der 61-Jährige hatte Leberkrebs im Endstadium.

Auch wenn es in einigen Städten wie in Shanghai zu spontanen Trauerbekundungen auf der Straße kam, die schnell von Sicherheitskräften aufgelöst wurden, zeigte sich die Wut über den verstorbenen Menschenrechtler vor allem in sozialen Netzwerken. Sein Name und andere zentrale Begriffe wurden innerhalb kürzester Zeit zensiert. Darunter seine berühmten Worte: „Ich habe keine Feinde“, die er 2009 während seines Prozesses gesagt hatte. Die drei Schriftzeichen seines Namens Liu Xiaobo ließen sich auf der größten Blog-Plattform Weibo nicht mehr suchen. Auch einen Tag später heißt es weiterhin nur: „Es liegen keine Ergebnisse zu diesem Begriff vor.“