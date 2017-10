MoskauRussland zieht den Bericht von UN-Experten zu dem verheerenden Giftgasangriff auf die syrische Stadt Chan Scheichun am 4. April mit mehr als 80 Toten in Zweifel. Der sogenannte Joint Investigative Mechanism (JIM) macht die syrische Regierung für die Attacke verantwortlich. Dagegen sagte der russische Vizeaußenminister Sergej Rjabkow, in dem Bericht passe vieles nicht zusammen. Es gebe „logische Fehler, dubiose Zeugen und unbestätigte Beweise“, sagte er am Freitag in Moskau der Agentur Interfax zufolge.

Russland als Verbündeter der syrischen Regierung sieht die Schuld bei der Opposition. Vor allem ist Moskau verärgert über die USA, die als Vergeltung für den Chemie-Attacke am 7. Mai eine syrische Luftwaffenbasis beschossen haben.