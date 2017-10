Die T-Charge wird zusätzlich zur Congestion Charge von 11.50 Pfund erhoben. Diese müssen alle Autofahrer schon seit Jahren zahlen, wenn sie werktags zwischen sieben Uhr morgens und sechs Uhr abends in die Stadt fahren. Alle Nummernschilder werden per Überwachungskamera registriert, wer nicht gezahlt hat, bekommt eine Aufforderung von der Stadt.

Der Kampf gegen die Luftverschmutzung ist eine der Prioritäten des Bürgermeisters Sadiq Khan. „Es ist erschütternd, dass wir in einer Stadt leben, in der die Luft so verpestet ist, dass viele Kinder mit Atemproblemen aufwachsen“, sagt der Labour-Politiker. 438 Schulen liegen an Straßen, in denen die EU-Grenzwerte regelmäßig überschritten werden. 9000 Londoner sterben jedes Jahr vorzeitig an den Langzeitfolgen der dicken Luft.