MossulDie irakischen Streitkräfte haben bei ihrer Offensive auf die letzten Gebiete der Terrormiliz Islamischer Staat in Mossul weite Teile der Altstadt in Trümmer gelegt. Seit Freitag hätten Flugzeuge jeden Tag 20 Luftangriffe auf das nur noch ein Quadratkilometer große Territorium der Extremisten geflogen, sagte Kommandeur Muhanad al-Timimi am Sonntag. Reporter der Nachrichtenagentur AP konnten sehen, wie Hunderte, teils schwer verletzte Zivilisten aus der dicht besiedelten Altstadt flohen.

AP-Journalisten konnten neben einem Einschlagkrater die Gliedmaßen mehrerer Leichen unter den Trümmern eines Hauses sehen. Das seien zwei IS-Kämpfer gewesen, behauptete ein Leibwächter Al-Timimis. Eine Ecke weiter lag ein alter Mann in einer frischen Blutlache, zwei weitere Leichen in ziviler Kleidung und ohne Waffen in der Nähe.

Beim Kampf gegen den IS haben die irakischen Streitkräfte stets durch Luftangriffe des von den USA angeführten Militärbündnisses an Boden gewonnen, in Mossul wurde aber die Bevölkerung nicht evakuiert. Soldaten beauftragten in Mossul zudem oft Luftunterstützung, nur um Gruppen von zwei bis drei Kämpfern mit leichten Waffen auszuschalten.

Viele der flüchtenden Zivilisten waren so schwer verwundet, dass sie über die Schutthaufen in der Altstadt getragen werden mussten. Manhal Munir sagte, er habe sich mit seiner Familie im Keller seines Hauses versteckt, als dieses am Sonntagmorgen von einem Luftangriff getroffen worden sei. Er habe seine Tochter herausziehen können, aber seine Mutter sei zwischen Mauerblöcken eingeklemmt worden und nach zwei Stunden gestorben.

Die Zivilisten in der dicht besiedelten Altstadt seien in großer Gefahr, weil Waffen mit einer solchen zerstörerischen Wirkung eingesetzt würden, sagte Lama Fakih von Human Rights Watch. Das US-Bündnis erklärte, es würde immer Waffen einsetzen, die dem Ziel angemessen seien und Kollateralschäden minimieren würden.

Die in der belagerten Altstadt gefangenen Zivilisten leiden neben den Angriffen zudem seit Monaten unter Wasser- und Nahrungsmangel. Die Temperaturen haben hier 45 Grad Celsius erreicht und dürften in den kommenden Tagen weiter steigen.