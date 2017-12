HarareDie simbabwische Regierungspartei Zanu-PF besiegelt am Freitag endgültig das Ende der Ära Mugabe. Ihr Parteitag in Harare sollte den Beschluss des Zentralkomitees vom 19. November bestätigen, den 93-jährigen Robert Mugabe nach 42 Jahren als Parteivorsitzenden abzusetzen. Am 21. November trat Mugabe als Präsident zurück, zum Nachfolger als Staats- und Parteichef wurde Emmerson Mnangagwa bestimmt.

Der 75-jährige Mnangagwa war von Mugabe zuvor als Vizepräsident entlassen worden. Damit wollte der seit 1980 regierende Staatschef seiner Frau Grace Mugabe den Weg zu seiner Nachfolge ebnen. Das Militär stellte sich aber gegen ihn und unterstützte Mnangagwa. Das Ehepaar Mugabe wurde unter Hausarrest gestellt. Einige Parteitagsdelegierte sagten am Freitag, Mugabes Zeit als Präsident sei ab dem Moment vorbei gewesen, ab dem er sich für seine Frau als Nachfolgerin eingesetzt habe.