Florence Parly, Verteidigungsministerin, kommt von der staatlichen Bahngesellschaft SNCF. Die 53-Jährige hat dort die Finanzen gesteuert und war zuletzt für die Reisesparte zuständig. Vorher hat sie sechs Jahre als stellvertretende Generaldirektorin bei Air France gearbeitet. Parly hat einen Abschluss der Eliteschule ENA und hat erste Berufserfahrungen in ministeriellen Kabinetten gesammelt, bevor sie 2000 Staatsekretärin für den Haushalt in der Regierung des Sozialisten Lionel Jospin wurde. Für die bevorstehenden Konflikte um knappe finanzielle Mittel ist sie also bestens vorbereitet, ebenso wie auf die Leitung einer Großorganisation. Beides braucht sie im Verteidigungsministerium.

Nicole Belloubet, Justizministerin, ist eine Spezialistin der Rechtswissenschaften: Sie war seit vier Jahren Juristin im Verfassungsrat. Die meiste Zeit hat sie als Universitätsprofessorin gearbeitet. Mit der Politik kam sie durch verschiedene Expertisen in Berührung, etwa über Gleichstellung oder über die Bekämpfung sexueller Gewalt. 2008 wurde sie für die Sozialisten Stadträtin von Toulouse. Sie folgt auf den Vorsitzenden der Zentrumspartei Modem, François Bayrou.

Nathalie Loiseau, Europaministerin, ist ebenfalls mehr Expertin als Politikerin. Sie hat praktisch ihre gesamte Karriere im Außenministerium verbracht. Dort hat sie zuletzt die Generaldirektion geleitet, der Schlüsselposten in der Verwaltung des Quay d’Orsay. Durch eine Personalintrige wurde sie dort weggelotst und mit der Leitung der ENA betraut.

Brune Poirson ist die Staatssekretärin im Ministerium für die „Umwelt- und Solidarwende“. Die 35-Jährige ist ein Beispiel für die herausragenden französischen Talente: Sie hat an Eliteschulen studiert, Erfahrung in der Privatwirtschaft gesammelt und auch noch politisches Talent gezeigt. Dem Front National hat sie bei der Parlamentswahl für „La République en Marche“ (LREM) den Wahlkreis von Marion Maréchal-Le Pen abgenommen. Ihre Ausbildung machte sie an Sciences Po, der London School of Economics und in Harvard. In Indien und den USA hat sie mit dem Schwerpunkt Wasserversorgung und nachhaltige Entwicklung gearbeitet, zunächst bei der französischen Entwicklungsagentur, dann beim französischen Multi Véolia. Dort wurde es ihr aber offenbar zu eng, sie gründete 2014 ihren eigenen Think Tank „People for global transformation“. Nun kann sie ihrer Passion in der Regierung nachgehen.

Julien Denormandie, Staatsekretär im Ministerium für regionalen Zusammenhalt. Der 36-Jährige ist einer der engsten Vertrauten des Staatschefs. Nach dessen Ausscheiden aus dem Elysée 2014 wollte er mit Macron zusammen ein Startup gründen, doch dann berief Hollande seinen Ex-Berater zum Wirtschaftsminister. Der nahm Denormandie mit und machte ihn zu seinem stellvertretenden Kabinettsdirektor. Eigentlich wollte der Agraringenieur, der die Macron-Partei LREM mit aufgebaut hat, kurz nach dem bevorstehenden Gründungsparteitag wieder zurück in die Privatwirtschaft. Daraus wird nun nichts.