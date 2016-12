Bild vergrößern Madrid kämpft gegen die anhaltende Luftverschmutzung. Bild: AFP

Smog-Alarm in Europas Städten: In Paris sorgen sich Ärzte, in Madrid verhängt das Rathaus Fahrverbote. Fahrzeuge mit Nummernschildern, die auf eine gerade Zahl enden, müssen stehen bleiben. Nicht die einzige Maßnahme.