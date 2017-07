Bild vergrößern „Die Stunde null beginnt“, sagte Oppositionschef Freddy Guevara und ruft für Donnerstag zu einem 24-stündigen nationalen Ausstand auf. Reuters Bild:

Zu einem 24-stündigen friedlichen Streik hat in Venezuela die Opposition aufgerufen. So soll der Druck auf Präsident Nicolas Maduro erhöht werden - bevor „die definitive Eskalation in der nächsten Woche“ ansteht.