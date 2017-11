TeheranNach seiner Kritik an der iranischen Führung hat die Justiz des Landes dem ehemaligen iranischen Präsidenten Mahmud Ahmadinedschad mit rechtlichen Schritten gedroht. „Ahmadinedschad verbreitet so viele Lügen“, sagte Justizsprecher Gholamhussein Mohseni Edzehi nach Angaben des Webportals der iranischen Justiz am Mittwoch. „Aber das kennen wir ja von ihm.“

Ahmadinedschads Vorwürfe gegen die Justiz und das Parlament entbehren laut Edzehi jeglicher Grundlage. Die Justiz habe gegenüber Unterstellungen und Beschimpfungen eine Schmerzgrenze, so der Sprecher. Wenn die überschritten ist, werde sie auch rechtliche Schritte in Betracht ziehen.