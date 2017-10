BrüsselDie britische Premierministerin Theresa May hat beim EU-Gipfel in Brüssel nach Einschätzung ihres maltesischen Amtskollegen Joseph Muscat keinen Durchbruch bei den stockenden Brexit-Verhandlungen erreicht. „Sie hat ihre Position verändert“, sagte Muscat am Morgen des zweiten Gipfeltags. „Aber ich denke, es hat nicht wirklich etwas geändert.“ Am Vormittag wollten die übrigen 27 EU-Mitgliedsländer ohne Großbritannien über den Fortgang der Austrittsgespräche beraten.