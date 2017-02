In Spanien ist Rajoy bekannt für einsame Entscheidungen, in die er oft nicht einmal seine engsten Mitarbeiter einbindet. Ein spanisches Sprichwort lautet: „Triffst Du einen Galicier auf der Treppe, weißt du nie, ob er hoch oder runter geht.“ Rajoy ist in Galicien geboren und tatsächlich rätselt oft das ganze Land, was in dem Mann vorgeht. Diese Eigenschaft ist nicht gerade hilfreich für jemanden, der in stürmischen Zeiten internationale Brücken schlagen will.

Im eigenen Land hat sich der Premier zudem alles andere als diplomatisch gezeigt: Den Konflikt mit der nach Unabhängigkeit strebenden Region Katalonien trieb er durch seine harte Haltung und seine Weigerung zum Dialog aufs Äußerste. Derzeit steht der ehemalige katalanische Ministerpräsident Artur Mas vor Gericht, weil er gegen das Veto aus Madrid 2014 eine Volksbefragung über die Unabhängigkeit abgehalten hatte.

Auch innerhalb der EU tut sich Rajoy nicht gerade als Sprachrohr hervor. Bei Debatten über europäische Themen übernehmen seine Kollegen aus Deutschland, Frankreich und Italien wesentlich aktivere Rollen.