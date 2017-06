Die Tat habe sich im Feldlager Schahin ereignet, sagte ein afghanischer Militärsprecher am Samstag. Die Ermittlungen liefen. Das US-Militärkommando in der Hauptstadt Kabul bestätigte einen Zwischenfall, nannte zunächst aber keine weiteren Einzelheiten. Eine Bundeswehr-Sprecherin sagte in Potsdam, nach ersten Erkenntnissen seien keine Deutschen betroffen.