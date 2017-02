BarcelonaBei einer Massenkundgebung in Barcelona haben Zehntausende Menschen die spanische Regierung zur Aufnahme von mehr Flüchtlingen aus Kriegsgebieten ermahnt. Die Polizei bezifferte die Teilnehmerzahl am Samstag auf rund 160 000. Die Veranstalter - die Nichtregierungsorganisation „Casa Nostra Casa Vostra“ (Unser Haus ist euer Haus) – sprachen in einer Mitteilung von der „größten Demonstration in Europa für die Rechte der Flüchtlinge“ mit und bezifferten die Zahl der Teilnehmer auf eine halbe Million Menschen.

Die Organisatoren hatten die Teilnehmer gebeten, blaue Kleidung und blaue Banner zu tragen, damit der Menschenzug, der sich seit dem Nachmittag in Richtung der Mittelmeerküste der katalanischen Metropole bewegte, wie eine gewaltige Welle wirkte. Demonstranten trugen Schilder mit Aufschriften wie „Schluss mit den Ausreden!“, „Keine Toten mehr!“, „Flüchtlinge willkommen!“ und „Öffnet die Grenzen!“.