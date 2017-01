New YorkVor dem Amtsantritt sprach Donald Trump oft über die viele Arbeit, die ihm erwarte. Er wolle jede Minute seiner Präsidentschaft nutzen, um „Amerika wieder großartig zu machen“. In der Tat verlor der 70-Jährige in der ersten Amtswoche keine Zeit.

Insgesamt erließ Trump in seiner ersten Amtswoche 17 sogenannte „Executive Order“ oder „Presidential Memoranda“. Beide sind Anweisungen des Präsidenten an die Regierungsbehörden, unterscheiden sich nur in Formalitäten. Das ist eine Rekordzahl, andere Präsidenten wie Bill Clinton oder George W. Bush unterschrieben in der Zeit nur ein Handvoll von Erlassen.

Allerdings hat Trump ein Vorbild: Barack Obama. Der verordnete in der erste Woche fast genauso viele Dekrete. Dazu gehörten unter anderem das Verbot von Wasserfolter, eine Verschärfung der Verbrauchsvorschriften für Fahrzeuge oder eine Verfügung für mehr Transparenz in der Regierungspolitik.