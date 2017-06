Cedar RapidsUS-Präsident Donald Trump hat erneut bei einer an seinen Wahlkampf erinnernden Veranstaltung vor Anhängern im US-Staat Iowa gesprochen. Trump betonte am Mittwochabend (Ortszeit) vor Unterstützern in einer Halle in Cedar Rapids den Gewinn der Republikaner bei den Nachwahlen in Georgia und South Carolina. Zudem sprach er über den kränkelnden Entwurf der Republikaner für ein neues Gesundheitsgesetz und über die geplante Mauer an der Grenze zu Mexiko.

Trump lobte vor allem den Ausgang der Nachwahl für einen Sitz im Kongress in Georgia, den die Republikanerin Karen Handel gewann. „Die Wahrheit ist, die Leute lieben uns ... sie wissen es nur noch nicht“, sagte Trump mit Blick auf Kritiker. Nach den Nachwahlen stehe es nun 5 zu 0 für die Republikaner, so Trump. Er gratulierte zudem dem republikanischen Gewinner in South Carolina, Ralph Norman. Trump hatte Norman und Handel bereits kurz nach dem Bekanntwerden der Wahlergebnisse auch auf Twitter gratuliert.