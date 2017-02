BerlinIst Donald Trump eine Bedrohung für die Demokratie? Das war die Leitfrage, mit der sich die Runde bei „Maybrit Illner“ am Donnerstagabend beschäftigte. Den Grundton des x-ten Trump-Talks der vergangenen Wochen setzte Wolfgang Ischinger, Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, der angesichts von Trumps Politik große Sorgen hat. Aber: „Ich sehe überhaupt keinen Anlass für Panik, dass hier das Verfassungsgefüge ausgehebelt wird.“ Überhaupt war die Runde fast einhellig überzeugt, dass das demokratische System und die Justiz der USA den Präsidenten einhegen werden. Das Gespräch driftete jedoch bald von Trump zu diversen anderen außenpolitischen Schauplätzen.

Zum Beinahe-Eklat kam es, als Julian Reichelt, frisch berufener Vorsitzender der „Bild“-Chefredaktionen, und Matthias Platzeck, ehemaliger SPD-Chef, über die Rolle von Russlands Präsident Wladimir Putin in Syrien und in der Ostukraine aneinandergerieten. Illner hatte die Frage gestellt, ob sich Trump und Putin ähnlich seien. Reichelt hielt dem Vorsitzenden des Deutsch-Russischen Forums vor, Lobbyarbeit pro Moskau zu machen – „bezahlt oder unbezahlt“. Der frühere brandenburgische Ministerpräsident reagierte empört. „Das ist jetzt wirklich ein Hammer, das muss ich mir nicht bieten lassen. Diese Art von Denunziation habe ich zuletzt in der DDR erlebt.“