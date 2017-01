BerlinBei den Brexit-Verhandlungen mit Großbritannien müssen die 27 EU-Länder nach Ansicht von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) London geschlossen gegenübertreten. „Das A und O ist, dass sich Europa nicht auseinanderdividieren lässt“, sagte Merkel am Mittwoch nach einem Treffen mit dem italienischen Ministerpräsidenten Paolo Gentiloni in Berlin. „Das werden wir durch sehr intensive Kontakte sicherstellen“, kündigte die Kanzlerin an. Ihr sei an diesem Punkt aber „nicht bange, dass wir da nicht zusammenhalten“.

Nach der Rede der britischen Premierministerin Theresa May, die einen harten Schnitt mit dem Verlassen des EU-Binnenmarktes angekündigt hat, sehe Europa nun klarer. Bei einer deutsch-italienischen Wirtschaftskonferenz ergänzte Merkel, die EU sollte sich die nächsten Jahre aber nicht nur mit Austrittsverhandlungen beschäftigten, sondern sich auch um die Zukunft der übrigen 27 Staaten Gedanken machen. Die Verhandlungen mit London dürften nicht zu einer „Rosinenpickerei“ werden.