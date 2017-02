RockvilleDie First Lady der Vereinigten Staaten, Melania Trump, hat erneut Klage gegen den Betreiber der Webseite „Daily Mail“ wegen mutmaßlicher Verleumdung eingereicht. Die Berichte über Gerüchte, dass sie als Escort-Dame gearbeitet habe, hätten ihre Geschäftsgewinne beschädigt, ging aus der am Montag in New York vorgelegten Schrift hervor. Sie hatte eine erste Klage gegen Mail Media Inc. zunächst in Maryland eingereicht, die dort jedoch abgewiesen wurde.

Trump fordert mindestens 150 Millionen Dollar (139, 5 Millionen Euro) Entschädigung.