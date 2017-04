LondonWegen falscher Berichte über ihre Tätigkeit als Model hat sich die britische Boulevardzeitung „Daily Mail“ öffentlich bei der First Lady der USA, Melania Trump (46), entschuldigt. Behauptungen, Trump habe „Dienste angeboten, die über die einfache Tätigkeit als Model hinausgingen“, seien nicht wahr und würden zurückgezogen, hieß es in einer Richtigstellung am Mittwoch auf der Webseite der Zeitung.

Eine Klage der Ehefrau von US-Präsident Donald Trump wurde am Mittwoch fallen gelassen, wie das Londoner High Court auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Beide Seiten hätten sich auf einen Vergleich geeinigt. Wie viel Geld Melania Trump von dem Zeitungsverlag nun erhalten soll, wurde nicht bekannt.