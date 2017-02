Ein Kleinflugzeug mit fünf Menschen an Bord ist bei Melbourne in ein Einkaufszentrum gestürzt. Offenbar seien sämtliche Insassen dabei ums Leben gekommen, teilte ein Polizeisprecher mit. Am Boden sei niemand verletzt worden. Nach Behördenangaben handelte es sich bei den Toten um vier Touristen aus den USA und den australischen Piloten der Maschine.Die zweimotorige Maschine vom Typ Beechcraft Super King Air war am Dienstag von Melbournes zweitgrößtem Flughafen im Vorort Essendon zu einem Charterflug mit Ziel King Island abgehoben, einer 255 Kilometer entfernten Insel in Tasmanien, wie Behördenvertreter meldeten. Kurz nach dem Start krachte das Flugzeug jedoch in einen Lagerbereich im hinteren Teil des anliegenden Einkaufszentrums Direct Factory Outlet.

Polizei und Sanitäter eilten zum Unglücksort, Feuerwehrleute löschten einen beim Aufprall ausgelösten Brand. Unglücksursache war vermutlich ein „katastrophaler Triebwerksausfall“, den der Pilot wenige Augenblicke vor dem Absturz gemeldet habe, teilte die Polizei mit. Die Polizeiministerin von Victoria, Lisa Neville, sagte, das Unglück habe sich rund 45 Minuten vor Öffnung der Mall ereignet. „Wenn man sich den Feuerball ansieht, ist es unglaubliches Glück, dass niemand hinten in den Läden oder auf dem Autoparkplatz der Geschäfte war, dass noch nicht mal jemand verletzt wurde“, ergänzte ihr Kollege Stephen Leane später.