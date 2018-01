New YorkDer UN-Hochkommissar für Menschenrechte will rund 200 Unternehmen wegen deren Verbindungen zum Siedlungsbau in Israel genauer untersuchen. Das geht aus einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht des als OHCHR bekannten UN-Büros hervor. Die meisten der betroffenen Unternehmen sitzen in Israel und Siedlungen in den Palästinensergebieten (143) sowie den USA (22), teils aber auch in Deutschland (7), den Niederlanden (5) und Frankreich (4).

Bisher seien gut 60 Unternehmen für die Untersuchung kontaktiert worden, teilte OHCHR mit. Es gehe dabei um „Handlungen, die entweder in direktem Zusammenhang mit den Siedlungen stehen oder deren Gründung, Erweiterung und Instandhaltung ermöglichen“, hieß es. Für die Untersuchung stehe das UN-Büro auch mit Regierungen, der Zivilgesellschaft und Think Tanks in Kontakt.