Herr Nasher, US-Präsident Donald Trump hat seine Staatsgäste zuletzt mit einem harschem Händedruck empfangen – wie sollte sich Angela Merkel bei so einer Begrüßung am besten verhalten? Donald Trump will mit seinem Gehabe Dominanz demonstrieren. Das versuchen viele Politiker, wenn sie zum Beispiel den Arm um ihren Gast legen. Trump macht das bloß sehr aggressiv. Angela Merkel sollte sich davon nicht beeindrucken lassen – und höflich zurück drücken.

In Deutschland fordern aber viele Politiker und Unternehmer, dass Merkel bloß nicht vor Trump einknicken soll. Muss sie dem US-Präsidenten nicht eher die Stirn zeigen? Nein, das schließt sich ja auch nicht aus. Bisher hat Angela Merkel im Umgang mit Trump alles richtig gemacht. Sie ist nicht auf seine Pöbeleien und Provokationen eingegangen, sondern hat ihm cool zur Wahl gratuliert. Sie weiß ja, dass sie noch mit ihm zusammenarbeiten muss. Merkel ist vom Typ her der perfekte Verhandlungspartner für Trump. Sie ist kühl und klug. Damit hat sie bei Trump viel bessere Chancen als zum Beispiel ein aufbrausender Mensch wie Erdogan.

Die Erwartung an das Treffen der Kanzlerin mit dem US-Präsidenten ist groß. Lassen sich Differenzen in der Handelspolitik überbrücken? Merkel sendet noch vor Abflug ein Signal - ausgerechnet mit China.

Bei Merkels Besuch in Washington geht es um riesige Themenkomplexe wie Handelspolitik oder Verteidigung. Wie kann Merkel ihre Interessen durchsetzen?

Sie darf auf keinen Fall irrsinnigen Forderungen große Aufmerksamkeit schenken. Es bringt nichts, sich an solchen Punkten festzubeißen. Besser wäre, wenn Merkel das einfach ignoriert und ihren eigenen Standpunkt betont. Bei Trump könnte es auch gut funktionieren, ihm einen Happen hinzuwerfen, mit dem er bei Twitter schnell einen scheinbaren Erfolg verkaufen kann – aber gleichzeitig in entscheidenden Details hart zu bleiben und seine Ziele durchzusetzen.

So einfach ist das?

Naja, Donald Trump ist nicht dumm. Er hat in der Vergangenheit ziemlich komplexe Deals ausgehandelt – und dabei gut abgeschnitten. Seine Taktik ist, dass er erst einmal alles offen lässt. Er sagt: Wir haben Atomwaffen, und klar, die können wir auch nutzen. Oder: Im Nahen Osten kann ich mit einer Ein-Staaten-Lösung genauso leben wie mit einer Zwei-Staaten-Lösung. Diplomatisch richtet so eine Haltung enormen Schaden an. Aber das nimmt Trump in Kauf. Wenn er sich vorab nicht festlegt, stärkt das seine Verhandlungsposition.

Merkel reist mit Unterstützung aus der Wirtschaft an. Lässt sich Trump dadurch beeindrucken?

Auf den ersten Blick wirkt das gewieft. Trump kommt selbst aus der Wirtschaft, da ist die Hoffnung berechtigt, dass er einem Unternehmer vielleicht eher glaubt, dass Freihandel sinnvoll sein kann als Berufspolitikerin Merkel. Das Problem ist, dass Merkel nur Manager ausgesucht hat – und für die hat Trump wenig übrig. Sie sind für ihn bloß teure Angestellte, aber keine echten Unternehmer. Statt des Vorstandsvorsitzenden von Schaeffler hätte sie besser die Eigentümer des Unternehmens eingeladen.