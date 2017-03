HannoverDeutschland und Japan wollen sich bei den kommenden internationalen Abstimmungen im G7 und G20-Rahmen energisch für Freihandel einsetzen. „Wir können nicht weltweit die Dinge alle vernetzen, aber beim Handel bauen wir uns dann wieder Barrieren auf. Das scheint mir gerade im Zeitalter der Digitalisierung nicht sehr sinnvoll“, sagte Merkel am Montag in Hannover nach einem Treffen mit dem japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe. Japan ist Gastland der diesjährigen CeBIT-Messe, die beide am Sonntagabend eröffnet hatten. Abe betonte ebenfalls, dass sich Japan und die EU für Freihandel einsetzen müssten. Man müsse dabei versuchen, die USA mit einzubeziehen. Dies sollte spätestens auf dem G7-Treffen Ende Mai in Italien gelingen, weil dort die Länder zusammenträfen, die gemeinsame Werte teilten. Hintergrund ist die Sorge über protektionistische Tendenzen der neuen US-Regierung unter Donald Trump.