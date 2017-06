BerlinDeutschland und Frankreich streben eine gemeinsame EU-Verteidigungs- und Sicherheitspolitik an. „Der französische Präsident Emmanuel Macron und ich haben vereinbart, dass wir in der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik mehr zusammenarbeiten und mehr konkrete Fortschritte brauchen“, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel am Dienstag in Erfurt auf einem Empfang der thüringischen CDU-Landtagsfraktion. Dazu sollen bereits beim EU-Gipfel kommende Woche Beschlüsse fallen.“

Deshalb wird es auch beim nächsten Europäischen Rat darum gehen, dass wir die Planung und Entwicklung unserer militärischen Fähigkeiten besser aufeinander abstimmen“, kündigte Merkel an. „Es muss unser Ziel sein, gesamteuropäische gemeinsame Fähigkeiten zu entwickeln.“ Die EU müsse zur Regelung von Konflikten in der Nachbarschaft in der Lage sein, betonte Merkel. Dies solle ergänzend zur Nato geschehen.