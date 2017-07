DüsseldorfEs sind anstrengende Tage für die Bundeskanzlerin. In der vergangenen Woche erst die überraschende Abkehr vom klaren Nein zur „Ehe für Alle“. Am Freitag die Entscheidung: Nach über zwei Jahrzehnten ist die Ehe von Schwulen und Lesben der von Mann und Frau gleichgestellt. Am Samstag ging es für Merkel dann nach Straßburg, zum europäischen Trauerakt für Helmut Kohl im EU-Parlament. Auch in dieser Woche, in der es die internationalen Probleme zu lösen gilt, hat Merkel wegen des anstehenden G20-Gipfels keine Zeit zum Erholen. Erst am Sonntag, nach dem Spitzentreffen der Wirtschaftsmächte, könnte sie sich eine Pause gönnen.

Dienstag, 4. Juli 2017

Am Abend empfängt die Kanzlerin den chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping zum Dinner im kleinen Kreis. Nur die Ehepartner sitzen mit am Tisch. Thema dürfte vor allem der G20-Gipfel sein. Schon am Dienstagmittag hatte sich Xi mit dem russischen Ministerpräsident Wladimir Putin in Moskau getroffen. Dabei wurden nach Angaben des Kreml rund 40 Abkommen zwischen beiden Ländern unterzeichnet und mehrere Verträge im Milliardenwert abgeschlossen.