Mexiko-StadtMexiko will nach der Amtsübernahme von Donald Trump in den USA mehr bilaterale Handelsabkommen schließen. Unter anderem werde man sofort entsprechende Vereinbarungen mit den Ländern der geplanten Transatlantik-Freihandelszone TPP in Angriff nehmen, erklärte der mexikanische Präsident Enrique Pena Nieto am Montag. Stunden zuvor hatte Trump per Erlass den Ausstieg der USA aus dem Abkommen angeordnet.

Zur Nafta-Vereinbarung für Nordamerika sagte Pena Nieto, Mexiko strebe weiter einen freien Handel mit den USA und Kanada an. Im Umgang mit der neuen Regierung in Washington seien ein offener Dialog und Verhandlungen wichtig - „weder Konfrontation noch Unterwerfung“.