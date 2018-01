In der Unruheprovinz Guerrero im Südwesten des Landes wurde ein Bürgermeisterkandidat getötet.

ChilpancingoEin halbes Jahr vor den Wahlen in Mexiko werden immer mehr Kommunalpolitiker Opfer von Mordanschlägen. In der Unruheprovinz Guerrero im Südwesten des Landes erschossen Unbekannte den Bürgermeisterkandidaten der Regierungspartei PRI für die Ortschaft Atoyac de Álvarez, wie die Generalstaatsanwaltschaft am Montag mitteilte. Laut Medienberichten töteten die Angreifer Adolfo Serna Nogueda mit acht Schüssen aus einer großkalibrigen Waffe.

Bereits in der vergangenen Woche waren zwei Bürgermeisterkandidaten der linken Partei PRD getötet worden. Gerade vor Wahlen werden in Mexiko auch immer wieder Kommunalpolitiker Opfer von Anschlägen, weil die mächtigen Drogenkartelle ihren Einfluss sichern wollen. Mit über 26.000 Tötungsdelikten war 2017 das blutigste Jahr in der jüngeren Geschichte Mexikos.