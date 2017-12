KiewDer georgische Ex-Präsident und ukrainische Oppositionspolitiker Michael Saakaschwili ist in der Ukraine festgenommen worden. Das teilte der ukrainische Generalstaatsanwalt Juri Luzenko am Freitagabend auf seiner Facebook-Seite mit. Eine Sprecherin des Politikers sagte der Nachrichtenagentur AP, er sei in eine Haftanstalt des ukrainischen Geheimdienstes SBU gebracht worden.

Saakaschwili war am Dienstag zunächst vom SBU festgesetzt worden. Weil Hunderte seiner Anhänger das Fahrzeug, in dem er abgeführt werden sollte, an der Fahrt hinderten, schaffte er es Stunden später jedoch, sich der Festnahme zu entziehen. Luzenko zufolge hat die Staatsanwaltschaft Beweise dafür, dass ein Vertreter Saakaschwilis 500.000 Dollar von ukrainischen Geschäftsleuten mit Verbindungen nach Russland erhalten hat, um damit Proteste zu finanzieren. Saakaschwili hat das zurückgewiesen.