Die Affäre um den zurückgetretenen Sicherheitsberater Michael Flynn hält das Weiße Haus weiter in Atem. Schon am sechsten Tag seiner Präsidentschaft soll Donald Trump erfahren haben, dass der Nationale Sicherheitsberater Michael Flynn Vizepräsident Mike Pence falsch informiert hatte. Trump habe seinen Stellvertreter darüber im Unklaren gelassen und drei Wochen bis zur Entlassung seines Vertrauten Flynn gewartet, sagten Vertreter des Weißen Hauses am Dienstag (Ortszeit). Es habe einen allmählichen Vertrauensverlust zwischen Trump und Flynn gegeben.

In Moskau bewerteten Politiker den Rücktritt als schlechtes Zeichen für die Zukunft der amerikanisch-russischen Beziehungen. „Von den Falken in Washington wird die Bereitschaft zum Dialog mit den Russen als Gedankenverbrechen gesehen“, schrieb der Vorsitzende im Außenausschuss des Föderationsrates, Konstantin Kossatschow, auf Facebook .

Demokraten im Kongress fordern Untersuchung

Ohne direkt auf Flynn Bezug zu nehmen, twitterte Trump am Dienstag: „Die wahre Geschichte ist doch, warum gibt es so viele illegale Leaks in Washington?“ Er frage sich, ob das so weitergehe, wenn er über Nordkorea und anderes verhandele. Spicer sagte, der Präsident werde dafür sorgen, dass diese Lecks geschlossen würden.

Der mächtige Sprecher des Abgeordnetenhauses, Paul Ryan, sagte am Dienstag vor Medien, Trump habe recht gehabt, Flynn zum Rücktritt zu bewegen.

Die Demokraten im Kongress fordern nun eine parlamentarische Untersuchung der Geschehnisse und eine Antwort auf die Frage: Wann, wusste Donald Trump was? Die demokratische Minderheitsführerin im Repräsentantenhaus, Nancy Pelosi, sagte, das amerikanische Volk müsse über das volle Ausmaß des finanziellen, persönlichen und politischen Zugriffs Russlands auf Trump informiert werden. Die demokratische Senatorin Claire McCaskill, die Mitglied im Komitee für Heimatschutz und Regierungsangelegenheiten ist, sagte, die Trump-Regierung sollte Interesse daran haben, Flynns Vorgehen ans Licht zu bringen. Viele Fragen seien noch offen, sagte McCaskill weiter.