Den Berichten zufolge wurde der am Mittwochmorgen (Ortszeit) auf dem Bishop Airport beschäftigte Polizeibeamte am Hals und Rücken verletzt, aber befindet sich in „stabiler“ Verfassung. Der mutmaßliche Angreifer sei festgenommen und der Flughafen - der drittgrößte in Michigan - vorsichtshalber geräumt worden. Augenzeugenberichte deuteten darauf hin, dass der Polizist gezielt angegriffen worden sei.