GenfMit Hilfe der Uno sind im vergangenen Jahr weltweit fast 100.000 Migranten freiwillig in ihre Heimat zurückgekehrt. Mehr als die Hälfte von ihnen reiste aus Deutschland aus, wie die Internationale Organisation für Migration (IOM) am Dienstag in Genf mitteilte. Konkret verließen im Rahmen eines speziellen Programms der Vereinten Nationen über 54.000 Menschen die Bundesrepublik. Nach Uno-Angaben nahmen 2016 insgesamt deutlich mehr Teilnehmer am Programm teil als noch 2015. Damals entschieden sich gesamt knapp 70.000 Personen hauptsächlich aus Europa wieder auszureisen. Der Großteil der Betroffenen habe den Angaben zufolge zuvor kein Asyl erhalten.

Die Organisation half 2016 Migranten aus 110 verschiedenen Ländern. Frauen machten ein Drittel der Heimkehrer aus. Ein Viertel aller Teilnehmer war minderjährig, darunter rund 1250 unbegleitete Kinder. Fast 900 Migranten wurden von der Uno als Opfer von Menschenhandel identifiziert.