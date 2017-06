BerlinDie Zuwanderung in die 35 OECD-Länder hat in den vergangenen Jahren stark zugenommen. Nach vorläufigen Daten wanderten im vergangenen Jahr rund fünf Millionen Menschen in die OECD-Staaten ein, 2015 waren es noch 4,7 Millionen. Einen Bericht dazu legte die Industriestaaten-Organisation am Donnerstag in Paris und Berlin vor. Allerdings lag den Angaben zufolge die Zahl der Flüchtlinge, die in der ersten Hälfte 2017 Europa erreichten, lediglich bei 85.000 und war damit um das Zehnfache geringer als noch in der zweiten Hälfte 2015.

Die Integration von Migranten und ihrer Kinder - einschließlich Flüchtlinge - sei nun eine zentrale Aufgabe, sagte OECD-Generalsekretär Angel Gurria bei der Vorstellung des Berichts in Paris. Migration sei zwar ein nationales Politikfeld, dennoch könne internationale Zusammenarbeit helfen, Fortschritte zu erreichen und negative Stimmung gegen Migranten abzubauen.