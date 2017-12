SeoulRund eine Woche nach dem Test einer Interkontinentalrakete durch Nordkorea haben die USA auch einen Langstreckenbomber zu einer Militärübung in die Region entsandt. Die Maschine vom Typ B-1B startete vom US-Pazifikstützpunkt Guam und flog im Rahmen eines gemeinsamen Manövers über die koreanische Halbinsel, wie die südkoreanischen Streitkräfte am Mittwoch mitteilten. Der Bomber wurde begleitet von Tarnkappen-Kampfjets F-22 und F-35. Angesichts der seit Monaten gespannten Lage in dem Konflikt um Nordkoreas Atom- und Raketenprogramm rief China alle Seiten zur Zurückhaltung auf.

Die USA und Südkorea hatten am Montag ein groß angelegtes Manöver in der Region gestartet, das bis Freitag dauern soll. An der turnusmäßigen jährlichen Übung sollen neben rund 230 Kampfflugzeugen auch 12.000 US-Soldaten teilnehmen.