HarareDie 37-jährige Ära von Robert Mugabe als Alleinherrscher in Simbabwe ist beendet. Nach seinem Rauswurf als Vorsitzender der Regierungspartei ZANU-PF stimmte Mugabe am Abend in den Verhandlungen mit den Militärs seinem Rücktritt zu, wie eine mit den Gesprächen vertraute Person am Sonntag in Harare mitteilte. Es werde noch an einer Rücktrittserklärung gearbeitet. Das staatliche Fernsehen teilte mit, dass in Kürze eine Erklärung Mugabes zu erwarten sei.

Der 93-Jährige wurde am Morgen von der Zanu-PF als Vorsitzender abgesetzt und durch seinen früheren Stellvertreter ersetzt. Mugabes Frau Grace, die seine Nachfolgerin werden sollte, wurde aus der Partei ausgeschlossen und soll wie andere Gefolgsleute Mugabes vor Gericht gestellt werden. Die Partei stellte Mugabe zudem ein Ultimatum: Bis Montag müsse er auch als Präsident Simbabwes abtreten, andernfalls werde ein Amtsenthebungsverfahren eingeleitet. Die einflussreiche Veteranen-Gruppe in der Partei forderte ihn auf, das Land zu verlassen, solange er das noch könne.