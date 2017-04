RomMehrere Tausend Menschen sind am Osterwochenende von privaten Hilfsorganisationen aus Seenot gerettet worden. Angesichts der ungewöhnlich hohen Zahl an Flüchtlingen und Migranten wurden die deutsche Hilfsorganisationen selbst zum Seenotrettungsfall. Am Sonntag setzte die Iuventa Jugend rettet ein Notsignal ab, am Ostermontag folgte das Schiff Sea Eye. Beide Schiffe waren mit geretteten Flüchtlingen in unruhiger See überladen. Nach den Notrufen kamen ihnen andere Schiffe zur Hilfe. Für zehn Flüchtlinge sei aber jede Hilfe zu spät gekommen. „Sie sind mit Sicherheit ertrunken, weil sie keine Schwimmwesten hatten“, sagte der Sprecher der Initiative Sea Eye, Hans-Peter Buschheuer.

Am Montag zeichnete sich nach Stunden des Wartens Hilfe ab. Die zentrale Seenotrettungsleitstelle (MRCC) in Rom dirigierte einen 250 Meter langen Tanker zur Iuventa, der dem Rettungsschiff mit 400 Menschen an Bord Schutz vor Wind und Wellen gab. „Insofern hat sich die Situation entspannt“, sagte Julian Pahlke, der sich an Bord des Schiffes befindet, am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Rom. Man warte auf ein Schiff aus Malta, das der Hilfsorganisation die Migranten abnehmen und diese ans Festland bringen sollte. Ein deutsches Marineschiff brachte am Montag 1.181 gerettete Flüchtlinge und Migranten ans italienische Festland. 1.267 wurden laut Nachrichtenagentur Ansa am Montag im Hafen von Messina erwartet.