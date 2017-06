MogadischuBei einem Selbstmordanschlag in der somalischen Hauptstadt Mogadischu sind mindestens 16 Menschen getötet worden. Der Selbstmordattentäter sei mit einem Lieferwagen in den Gebäudekomplex einer örtlichen Behörde gefahren und habe sich in die Luft gesprengt, sagte am Dienstag der Polizist Mohamed Dahir. Unter den Opfern waren demnach Zivilpersonen und Vertreter der Behörde. Die Polizei sprach von mindestens 17 Verletzten. Der Komplex ist schwer beschädigt worden, wie ein Reporter der Deutschen Presse-Agentur von vor Ort berichtete. Retter suchten in den Trümmern nach Überlebenden.