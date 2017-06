RiadBislang war ein Cousin des saudischen Königs Salman als Thronfolger in dem arabischen Königreich vorgesehen. Doch jetzt will das Staatsoberhaupt seinen erst 31 Jahre alten Sohn Mohammed bin Salman zum neuen Kronprinzen Saudi-Arabiens küren. Damit scheint es sicher, dass der bisher als stellvertretende Kronprinz geltende bin Salman seinem Vater auf dem Thron in Riad nachfolgen wird.

Mohammed bin Salman ersetzt damit Mohammed bin Najef, der bislang die Stellung als erster Erbe der Thronfolge innehatte. Dies geht aus einem königlichen Erlass vor, den die staatliche Nachrichtenagentur Spa am Mittwoch veröffentlichte.