Die Bilder vom Mord am russischen Botschafter Andrej Karlow in Ankara verstören.

Eine-Fotoserie, die ein türkischer Pressefotograf vom Tathergang bei einer Ausstellungseröffnung festgehalten hat, Bilder eines Einbruchs von Gewalt, ohne Vorwarnung, Bilder einer Hinrichtung: Das erste Foto zeigt den Botschafter vor einem Mikrofon, bei seiner Ansprache, im Hintergrund, verschwommen, Bilder mit russischen Kirchen, und ein junger Mann, ebenfalls unscharf, mit schwarzem Anzug und Krawatte: Der Mörder, der sich in Stellung bringt, und gleich in den Fokus des Fotografen geraten wird, die Pistole ziehend, die er, wie ein zweites Foto zeigt, professionell mit beiden Händen umfasst, um auf das Opfer zu schießen, achtmal, so ein Augenzeuge, und dann, wie in Siegerpose, triumphierend den Arm reckt mit erhobenem Zeigefinger, neben dem zu Boden gesunkenen Opfer, und „Allahu Akbar“ ausruft, „Gott ist groß“, wie andere Augenzeugen berichten, dann, in türkischer Sprache, „Vergesst nicht Aleppo“, „Vergesst nicht Syrien“.