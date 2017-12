VallettaZwei Monate nach dem Mord an der maltesischen Journalistin Daphne Caruana Galizia verdichtet sich der Verdacht gegen die drei Angeklagten in dem Fall. Einer der Angeklagten, der die Autobombe per SMS von einem Boot aus ausgelöst haben soll, habe die Explosion über das Handy seines Bruders mitgehört, berichtete der Leiter der Mordkommission, Keith Arnaud, am Mittwoch vor einem Gericht in Valletta. Dieser habe sich unweit des Tatortes in Bidnija aufgehalten und die 53-Jährige beobachtet, bis sie am Nachmittag des 16. Oktobers in ihrem Auto in die Luft gesprengt wurde.

Das Telefonat zwischen den beiden Verdächtigen habe 107 Sekunden gedauert – so lange, wie man mit einem Auto vom Wohnhaus der Familie der Journalistin zum Ort der Explosion brauche, berichtete Arnaud weiter. Nach der Explosion habe einer der Angeklagten eine SMS an seine Partnerin geschickt mit den Worten: „Kauf mir Wein, meine Liebe“.