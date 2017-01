Bild vergrößern Das Land im Südosten Afrikas kann eine millionenschwere Anleihe nicht bedienen. Reuters/Toru Hanai Bild:

Am Mittwoch sollte Mosambik eine 60 Millionen Euro schwere Zinszahlung bedienen. Dazu sieht sich das südostafrikanische Land aktuell aber nicht in der Lage und kündigt einen Zahlungsausfall an.